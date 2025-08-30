Fallece el periodista Alberto Padilla

Por revistaeyn.com
El periodista mexicano, Alberto Padilla, falleció la noche del viernes 29 de agosto de 2025, en San José Costa Rica, donde vivía desde hace cinco años.
El también expresentador de CNN en Español, conducía un programa en la radio tica, llamado “A las 5 con Alberto Padilla”, dedicado a examinar temas económicos, políticos y sociales. .
La noticia fue confirmada por la emisora CRC 89.1 Radio, donde en los últimos años conducía dicho programa, según reseñó el diario La Nación.
De acuerdo con el medio costarricense, Padilla, de 60 años, participaba en una reunión social cuando se descompensó de manera repentina. Sus acompañantes lo trasladaron al Hospital Cima de la capital, donde pese a recibir atención médica falleció en horas de la noche.
Con una destacada carrera en CNN en Español, Padilla fue presentador y analista, además de entrevistador.
Nacido en Monterrey, México, el 9 de enero de 1965, se formó en Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y más tarde completó el Programa de Alta Gerencia en el Incae Business School de Costa Rica.