Fallece el periodista Alberto Padilla

Por revistaeyn.com

El periodista mexicano, Alberto Padilla, falleció la noche del viernes 29 de agosto de 2025, en San José Costa Rica, donde vivía desde hace cinco años.

El también expresentador de CNN en Español, conducía un programa en la radio tica, llamado “A las 5 con Alberto Padilla”, dedicado a examinar temas económicos, políticos y sociales. .

La noticia fue confirmada por la emisora CRC 89.1 Radio, donde en los últimos años conducía dicho programa, según reseñó el diario La Nación.