Fallece la cantante nicaragüense Norma Helena Gadea

Ocio

Por Agencia EFE La cantante nicaragüense Norma Helena Gadea, una de las voces más emblemáticas de la música vernácula, folklórica y testimonial de su país, falleció a los 69 años en un hospital de Managua por complicaciones de salud, informaron sus familiares. Con casi 50 años de oficio, hija de un músico y una cantante de tango, Gadea fue una de las voces femeninas más conocidas de Nicaragua, con cinco discos grabados y presentaciones con la fallecida intérprete argentina Mercedes Sosa.

A la cantante, que murió por una larga enfermedad en el hospital privado Vivian Pellas, en Managua, la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) le otorgó en vida el Doctorado Honoris Causa en Educación. El Gobierno de Nicaragua lamentó el fallecimiento de la destacada intérprete y subrayó que con su voz "dio alas a tanta música nicaragüense". "Al consignar su partida, extendemos nuestras condolencias y sentimientos respetuosos y solidarios, a su hija Candelaria, a sus familiares y amistades", señaló el Ejecutivo. Los hermanos y cantautores nicaragüenses Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy también lamentaron la muerte de Gadea, así como los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Entre su discografía destacan ‘Flor de pino’, lanzado en 1978 y dedicado al pueblo nicaragüense y su lucha, recordó la plataforma Confidencial. También ‘Cuando venga la paz', lanzado en 1985 en Montevideo, Uruguay; ‘Vocación de vivir’, de 2000, grabado en Costa Rica; ‘Lo Esencial’, recopilatorio de 2003, y ‘Gracias a la Vida', un DVD-CD de 2006 con más de 30 canciones.