Guatemala recupera y repatria más de 60 bienes culturales desde México

El conjunto de piezas incluye, además, fragmentos de cerámica prehispánica y 32 piezas de indumentaria tradicional de danzas guatemaltecas.

Por Agencia EFE Las autoridades guatemaltecas recuperaron y repatriaron 61 piezas arqueológicas y bienes culturales localizados en territorio mexicano, informaron los ministerios de Exteriores y Cultura. Las piezas fueron entregadas de forma voluntaria por una guatemalteca residente en México y la repatriación se concretó con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de ese país.

En un comunicado, las carteras de Relaciones Exteriores y de Cultura y Deportes precisaron que los bienes culturales fueron recuperados en Guanajuato, México. Entre ellos figura un cántaro tipo Chinautla con decoración zoomorfa, considerado de gran valor patrimonial por su singularidad. El conjunto de piezas incluye, además, fragmentos de cerámica prehispánica y 32 piezas de indumentaria tradicional de danzas guatemaltecas. Una aerolínea comercial contribuyó con el traslado de los bienes a Guatemala, detalló el comunicado. Según el Gobierno, los bienes permanecerán en resguardo temporal en el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala para su proceso de climatización y registro, antes de ser trasladados a un museo nacional.