Efectos "devastadores" para Nicaragua si EEUU aplica aranceles del 100 %

Entre las opciones que tiene Nicaragua es solicitar una moratoria para introducir cambios concretos, positivos y proactivos que incluya una hoja de ruta que saque al país del "estatus dictatorial".

POR EFE Economistas y politólogos nicaragüenses advirtieron este martes de efectos "devastadores" para la economía de Nicaragua si Estados Unidos impone una subida del 100 % de aranceles al país centroamericano o lo expulsa del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, en inglés). El reporte de la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU. (USTR) "es sumamente contundente, sumamente serio, y las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense", valoró el economista nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro en un audio enviado a la prensa. Entre las medidas propuestas por la USTR contra el Gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que serán evaluadas por la Administración de Donald Trump, se incluyen "aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre algunos o todos los productos nicaragüenses" de forma "inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses", revela un informe publicado este lunes.

La entidad comercial estadounidense también propuso "la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del DR-CAFTA". La USTR determinó que "las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DDHH y las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense". Chamorro, que fue excarcelado y expulsado a Washington por las autoridades nicaragüenses tras ser acusado de "traición a la patria", argumentó que los efectos serían devastadores porque Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones de Nicaragua, incluido el oro en bruto y el sector textil. Además, es "sumamente grave" porque cualquier inversionista extranjero con interés de invertir en Nicaragua la tendrá que pensar ahora por si EE.UU. le quita los beneficios del DR-Cafta al país centroamericano, razonó.

Las opciones de Nicaragua