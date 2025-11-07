'Viaje con propósito', la tendencia global del turismo que prioriza el bienestar

El turista que elige este tipo de experiencia no solo disfruta de comodidades de lujo, sino que obtiene claros beneficios para su bienestar integral.

De acuerdo con el Informe de Tendencias de Viajes de McKinsey & Company, los viajeros a nivel global están redefiniendo el valor de sus experiencias. El estudio enfatiza que la demanda se está desplazando hacia viajes con propósito que priorizan la autenticidad cultural, la desconexión digital y el bienestar mental y físico.

La primera ventaja es la sanación mental y la reducción del estrés. Esto, porque el país permite al visitante, por su naturaleza, recargar energía, mejorar la concentración y disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

En cuanto a la conexión emocional profunda. La inmersión en la cultura local y en la biodiversidad genera una sensación de pertenencia y un crecimiento personal que trasciende la vista turística.

Otro beneficio es el acceso a la gastronomía "de la tierra a la mesa" y a actividades como el yoga y el senderismo en ambientes puros contribuye a un estilo de vida más saludable y activo durante las vacaciones.

En cuanto al sentido de propósito, el viajero prefiere elegir alojamientos con un fuerte compromiso sostenible, que conserven el ecosistema que los rodea y al desarrollo de las comunidades locales.

Varios hoteles de Costa Rica han comprendido que el viajero actual busca tener viajes con propósitos, que les generen beneficios y por ello, incorporan toda una experiencia en sus alojamientos.

Lisbeth Corrales, dueña del Hotel Ara Ambigua Lodge, en Costa Rica, comenta que "Demostramos que la sostenibilidad y la autenticidad son, de hecho, el motor del turismo significativo, ya que contamos con un programa de reciclaje, reforestamos, contamos con paneles solares. En relación al tema cultural brindamos un tour en el río Sarapiquí, en el cual se cuenta la historia del mismo, un tour de chocolate, otro de piña ".