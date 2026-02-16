Fin de Estado de Sitio en Guatemala. Arévalo asegura que controló a pandillas

Por revistaeyn.com

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este domingo que el estado de sitio que decretó hace un mes, y que concluye este lunes, permitió controlar a las pandillas que en enero asesinaron a once policías y se amotinaron en las cárceles.

El estado de sitio que fue ratificado por el Congreso permitió a la Policía y al ejército frenar la escalada que emprendió el Barrio 18, una de las pandillas consideradas por Estados Unidos como organización terrorista.

"En los 30 días del estado de sitio, puedo decirles que la estrategia ha dado resultados contundentes", aseguró Arévalo en cadena nacional de radio y televisión.

La medida de fuerza, según Arévalo, permitió cortar "los sistemas de comunicación dentro de las cárceles" y "desbarataron" la coordinación que tenían con las maras o pandillas en las calles.