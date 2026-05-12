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'Fast & Furious' tendrá su propia serie producida por Vin Diesel

La saga estadounidense de acción centrada en carreras callejeras tuvo una serie animada en Netflix llamada 'Fast & Furious Spy Racers', que contó con seis temporadas entre 2019 y 2021.

Por Agencia EFE Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica 'Fast & Furious', con Vin Diesel como productor ejecutivo. Diesel hizo el anuncio en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline.

"La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de 'Fast & Furious'", aseguró Diesel. Fuentes detallaron a la misma publicación que hasta el momento solo una de las series de 'Fast & Furious' se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases de desarrollo en Universal Television. Mike Daniels ('Sons of Anarchy') y Wolfe Coleman ('Shades of Blue') son los showrunners y productores ejecutivos de la serie, y escribieron el episodio piloto, mientras que Diesel será productor ejecutivo junto con Sam Vincent a través de One Race.