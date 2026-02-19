Bad Bunny será protagonista del primer largometraje dirigido por Residente

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia", afirmó en un comunicado Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, que ha desarrollado también una carrera como actor en 'In the Summers' y 'Frank & Louis'.

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente) debutará como director de largometrajes con el drama histórico épico 'PORTO RICO', protagonizado por su colega Bad Bunny y con un elenco que incluye a actores de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

'PORTO RICO', coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris ('Birdman'), es un western caribeño inspirado en hecho reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa.

"Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", comentó el artista sobre este filme centrado en los orígenes de su isla natal.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), quien recientemente hizo historia al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año con el disco en español 'Debí tirar más fotos', tiene en este largometraje su primer papel protagónico en cine, después de su participación en cintas como 'Bullet Train' y 'Caught Stealing'.

Lo acompañan Mortensen ('Eastern Promises', 'Captain Fantastic', 'Green Book'), Norton ('American History X', 'Birdman', 'A Complete Unknown') y el español Bardem ('No Country for Old Men'), con más integrantes del elenco por anunciar.

Residente y Erick Douât producen a través de 1868 Studios, mientras que Norton y Bill Migliore, junto a Michael Bederman, producen para Class 5 Films.

"Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde 'The Godfather' hasta 'Gangs of New York', que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo", explicó Norton.