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Historia de Mundiales: El día que El Salvador fue víctima de la mayor goleada

El vendaval húngaro de esa noche consagró además el registro individual de László Kiss. El atacante saltó al campo desde el banquillo de suplentes para firmar el triplete mundialista más rápido jamás visto.

POR EFE Si bien la figura de Paolo Rossi y la selección italiana que lideraba suele ser la principal postal del Mundial de España 1982, en el calendario también quedó señalado el 15 de junio como la fecha en la que se registró la mayor goleada en la historia del torneo: el 10-1 de Hungría a El Salvador en Elche. Poco pudo hacer El Salvador en el Nuevo Estadio ante la avalancha de goles, a pesar de que llegó a conseguir un insípido descuento gracias a la anotación de Luis Baltazar Ramírez, el único gol salvadoreño en los Mundiales. El vendaval húngaro de esa noche consagró además el registro individual de László Kiss. El atacante saltó al campo desde el banquillo de suplentes para firmar el triplete mundialista más rápido jamás visto, en un intervalo de solo siete minutos y 42 segundos, sellando la única ocasión en la que una selección alcanzó en el marcador el doble dígito en el torneo. Aquel hito de 1982 no fue una anomalía aislada para el balompié de Hungría, que también es dueño del segundo escalón en el podio de las mayores humillaciones ofensivas. En la cita de Suiza 1954, la mítica generación de los 'Magiares Mágicos' comandada por Ferenc Puskás vapuleó con un 9-0 a Corea del Sur en su debut.

Esa misma diferencia de nueve anotaciones se repitió dos décadas más tarde en el certamen de Alemania 1974. En la fase de grupos, la poderosa escuadra de Yugoslavia no tuvo piedad ante un debutante conjunto de Zaire, actual República Democrática del Congo, al que despachó con otro categórico 9-0. En la ronda de eliminación directa también han podido verse auténticas palizas. Tal vez la primera tuvo lugar en los cuartos de final de Francia 1938, instancia donde el combinado de Suecia desmanteló por completo las aspiraciones de Cuba al recetarle un doloroso 8-0 que se mantiene invicto en fases decisivas.

Alemania, protagonista de algunas de las mayores goleadas

Una cantidad similar de goles cayó décadas después sobre una Brasil que actuaba de anfitriona en 2014 ante Alemania, que no mostró misericordia alguna y asestó a la Verdeamarela un 7-1 en las semifinales para proclamarse más tarde campeones, un marcador que también consiguió Italia ante Estados Unidos en 1934. El registro más abultado del presente siglo cobró vida en las canchas de Corea-Japón 2002, también a manos de la selección germana, que castigó con un implacable 8-0 a Arabia Saudí en una noche en la que un joven Miroslav Klose, autor de un triplete de cabeza, presentó sus credenciales goleadoras. En total, tres encuentros se han cerrado con un 8-0 en el tablero, mientras otros cinco han culminado con un humillante 7-0, el más reciente de ellos en la victoria de España sobre Costa Rica en Qatar 2022, con un doblete de Ferran Torres que sentenció la peor derrota costarricense en el torneo y el mayor triunfo español. En la edición de Norteamérica, la mirada estará puesta en el debut de naciones con menor rodaje internacional frente a las potencias, donde la ampliación del formato a 48 selecciones genera expectativa ante la duda de si los arcos volverán a sufrir marcadores de escándalo.