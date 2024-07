¡Histórico! Jean Pierre Brol da segunda medalla olímpica a Guatemala

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

¡Baño de Bronce! El guatemalteco Jean Pierre Brol hizo historia en los olímpicos de París 2024.

Este 30 de julio, el tirador de foso olímpico, obtuvo la medalla de bronce en la competición, que llegó tras un desempate disputado entre seis tiradores en el Centro de Tiro Chaterauroux.

"No he dimensionado el valor de esta medalla, uno siempre quiere más... estaba con la mentalidad de ganar el oro, no se dieron las cosas, pero siempre dejo las cosas en manos de Dios", dijo el atleta tras recibir la medalla.

Jean solamente quiere celebrar con su familia y su país, este logro.

Brol, de 41 años, une así su nombre al del marchista Erick Barrondo, quien inauguró el palmarés de Guatemala con una plata en los 20 kilómetros marcha de los Juegos de Londres-2012.

Por su parte, Barrondo, de 33 años, competirá también en París en sus cuartos Juegos en la prueba de 20 kilómetros.