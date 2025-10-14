Hoteles de Costa Rica ingresan a la prestigiosa Guía MICHELIN Hoteles 2025

Ocio

Estos galardones no solo celebran la excelencia individual de cada hotel, sino que también realzan la posición de Costa Rica como un destino de primer nivel para el viajero internacional que busca una experiencia de lujo, autenticidad y sostenibilidad.

Por revistaeyn.com Varios hoteles de Costa Rica se encuentran en la Guía MICHELIN Hoteles 2025. Tras una evaluación de más de 7.000 propiedades en todo el mundo, ha otorgado las Llaves a los alojamientos más sobresalientes del país. Nayara Springs, un santuario solo para adultos en La Fortuna de San Carlos, ha sido distinguido con Tres Llaves MICHELIN, la máxima distinción equivalente a una "Estancia Extraordinaria". Este logro coloca a Nayara Springs en un selecto grupo de 143 alojamientos a nivel mundial.

La Guía MICHELIN destaca a Nayara Springs como una obra maestra de alta gama, situada cerca del Parque Nacional Volcán Arenal. La propiedad es elogiada por su gastronomía, sus pabellones de spa al aire libre y la conexión que ofrece con el entorno natural. Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de Nayara Resorts, expresó su orgullo: “En Nayara Resorts celebramos con orgullo el reconocimiento otorgado a nuestra propiedad de Nayara Springs, distinguida con Tres Llaves MICHELIN, las primeras en el país. Este prestigioso reconocimiento, reafirma nuestro compromiso con la excelencia en el servicio, la autenticidad en el diseño y la conexión profunda con el entorno natural y cultural de cada propiedad y su entorno.” Ubicado en el bosque nuboso de Bajos del Toro, Sarchí, El Silencio Lodge & Spa ha sido galardonado con Dos Llaves MICHELIN, una distinción que lo clasifica como una "Estancia Excepcional", un destino que merece un viaje especial por su notable diseño, gestión esmerada y un verdadero sentido del lugar. Pedro D´oñas, gerente general del El Silencio Lodge, señaló: "Recibir Dos Llaves de la Guía MICHELIN es un honor que nos llena de profunda satisfacción y reafirma nuestra misión. Este galardón no es solo un reconocimiento a la calidad de nuestras instalaciones, sino un testimonio del esfuerzo diario de nuestro equipo por fusionar el lujo con la autenticidad y el compromiso ambiental".