La dominicana Chef Tita es reconocida con el Champions of Change Award 2025

Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, a través de su organización sin ánimo de lucro Fundación IMA, ha estado a la vanguardia de la transformación social mediante la gastronomía, mejorando la vida de pequeños agricultores, comunidades rurales y productores locales en toda la República Dominicana.

Por revistaeyn.com Latin America’s 50 Best Restaurants anunciaron a la ganadora de su Champions of Change Award 2025: Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, una chef dominicana comprometida con aprovechar el poder de la gastronomía para generar un impacto social. Esta es la primera vez que el Champions of Change Award, anteriormente otorgado únicamente en The World’s 50 Best Restaurants, se presenta como parte de Latin America’s 50 Best Restaurants.

La Chef Tita, a través de su organización sin ánimo de lucro Fundación IMA, ha estado a la vanguardia de la transformación social mediante la gastronomía, mejorando la vida de pequeños agricultores, comunidades rurales y productores locales en toda la República Dominicana. Su labor en la Fundación IMA, impulsada por la convicción de que la comida es un catalizador de desarrollo social, cultural y económico, busca contribuir al desarrollo comunitario promoviendo los productos locales y defendiendo la gastronomía dominicana. William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants, expresó: “Este año marca un hito significativo, pues presentamos por primera vez el Champions of Change Award dentro del programa de Latin America’s 50 Best Restaurants, y estamos increíblemente orgullosos de honrar a la Chef Tita como una merecidísima galardonada. Nos entusiasma apoyar el continuo desarrollo de su admirable labor para impulsar la transformación social, empoderar comunidades y preservar el patrimonio culinario dominicano a través de la gastronomía”. Inés Páez Nin, la Chef Tita, mencionó: “Para mí, este reconocimiento es un sincero homenaje a los años de dedicación y amor invertidos en rescatar y reinventar la cocina dominicana. Nuestra misión siempre ha sido honrar nuestras raíces, dar visibilidad a nuestro patrimonio culinario y garantizar que las voces de nuestros agricultores, productores y comunidades sean celebradas mucho más allá de nuestras fronteras. La gastronomía dominicana no es solo sabor – es memoria, identidad y una expresión viva de quiénes somos”.