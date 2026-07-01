La reventa dispara hasta US$21.100 algunas entradas del Portugal-Croacia

Los precios de reventa de algunas de entradas del partido de dieciseisavos entre Portugal y Croacia, que puede ser la última oportunidad para ver a Ronaldo Cristiano o Luka Modric en un Mundial, y que se disputará en el Toronto Stadium han alcanzado en las últimas horas los US$21.100.

Según datos publicados por la cadena de televisión CTV News, algunas localidades para el encuentro aparecen en SeatGeek por más de 30.000 dólares canadienses, mientras que otras entradas en SeatGeek y StubHub se vendían por miles de dólares.

Las más baratas para un asiento individual superaban los US$2.600. Cuando la FIFA sacó las entradas a la venta en 2025, los precios oficiales oscilaban entre US$335 y US$875.

El cruce ha adquirido una dimensión especial en Toronto por la fuerte implantación de las dos comunidades en el área metropolitana. En el área metropolitana de Toronto viven unas 140.000 personas de origen portugués y alrededor de 35.000 de origen croata, una base social que ha alimentado la demanda local para un encuentro de eliminación directa.