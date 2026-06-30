LeBron James no seguirá en los Lakers

POR EFE

LeBron James informó este martes a Los Ángeles Lakers de que no seguirá en la franquicia en la próxima temporada, a escasas horas de la abertura de la agencia libre de la NBA, según informó el representante del jugador, Rich Paul, a la cadena ESPN.

LeBron James, de 41 años, va a disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA, pero no lo hará con la camiseta de los Lakers, según las fuentes citadas.

James saldrá de los Lakers tras ocho años en los que conquistó el anillo en la Burbuja de Orlando en 2020 en las Finales contra los Miami Heat.