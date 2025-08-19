Miles de tortugas lora desovan en playa del Pacífico panameño

POR EFE

Al menos 3.297 tortugas "lora", una especie vulnerable, llegaron a una playa del Pacífico panameño a desovar, dentro de su "estrategia natural", informó este domingo el Ministerio de Ambiente del país centroamericano.

"La arribada de miles de tortugas marinas a nuestras costas nos recuerda que Panamá es un santuario natural privilegiado y que tenemos la responsabilidad de proteger a estas especies, que hoy enfrentan amenazas globales sin precedentes", dijo el ministro panameño de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

En concreto, las miles de tortugas arribaron a Playa La Marinera, en la provincia de Los Santos, a más de 350 kilómetros al oeste de la capital panameña, una área considerada "santuario natural" luego de ser "declarada Zona de Reserva" en 2010, de acuerdo con la información oficial.