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Mundial 2026 alcanza el millón de espectadores en cinco días

La Copa del Mundo 2026 batirá el récord histórico de asistencia a los estadios que se estableció en 1994, en Estados Unidos, con 3.5 millones de espectadores totales.

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    EFE/EPA/RONALD WITTEK

     RONALD WITTEK / EFE
2026-06-16

POR EFE

El Mundial 2026 ha alcanzado el millón de aficionados en los estadios en los primeros cinco días de competición, anunció la FIFA, gracias a unos primeros partidos de competición que han registrado estadios con un 99'5 del aforo lleno y un promedio de 63.000 espectadores en las gradas.

"Wow! 1 millón de fans en los estadios", señala en su cuenta de Instagram el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aparece en una foto junto al aficionado que compró la entrada del primer millón.

Mundial 2026: cuando el negocio del fútbol empieza a parecerse a Wall Street

"Felicidades a Aaron Bren, que fue el aficionado un millón en esta @fifaworldcup y un enorme agradecimiento a todos nuestros apasionados seguidores que continúan llenando estadios", publica.

La Copa del Mundo 2026 batirá el récord histórico de asistencia a los estadios que se estableció en 1994, en Estados Unidos, con 3.5 millones de espectadores totales.

Este es el himno del Mundial 2026: 'Dai Dai'

Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, el torneo podría alcanzar hasta 6.5 millones de aficionados.

Redacción web
Agencia EFE

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