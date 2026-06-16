Mundial 2026 alcanza el millón de espectadores en cinco días

POR EFE

El Mundial 2026 ha alcanzado el millón de aficionados en los estadios en los primeros cinco días de competición, anunció la FIFA, gracias a unos primeros partidos de competición que han registrado estadios con un 99'5 del aforo lleno y un promedio de 63.000 espectadores en las gradas.

"Wow! 1 millón de fans en los estadios", señala en su cuenta de Instagram el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aparece en una foto junto al aficionado que compró la entrada del primer millón.