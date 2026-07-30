Oleada de críticas a la FIFA e Infantino por la idea de privatizar el Mundial

El máximo organismo del fútbol mundial y su presidente, Gianni Infantino, están en el centro de la polémica tras desvelarse una idea con la que la FIFA mantiene que ampliará la financiación para el desarrollo del fútbol a más de US$10.000 millones para sus 211 asociaciones.

Numerosas organizaciones, federaciones y mandatarios del fútbol internacional expresaron su "preocupación por la falta de transparencia e información" ante las intenciones de la FIFA de abrir la puerta al capital privado para financiar sus grandes torneos mediante el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Las primeras críticas llegaron por parte de la UEFA, antes de que la propia FIFA confirmara su proyecto, al asegurar que la intención de Infantino es traspasar una línea que "nunca se debería cruzar". "Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", advirtió el martes el organismo que preside el esloveno Alexander Ceferin, vicepresidente y miembro del Consejo de la FIFA que debe aprobar la idea.

A raíz de las palabras de la UEFA, otras organizaciones y federaciones también han expresado su malestar por la falta de transparencia e información del proceso que pretende llevar a cabo la FIFA.

"Concacaf tuvo conocimiento de este asunto únicamente a través de informaciones publicadas por los medios de comunicación y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa", lamentó el organismo que reúne a las asociaciones de fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe.

En esta línea, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) reprochó a la FIFA que iniciativas de la "magnitud y trascendencia" como crear una filial para comercializar sus eventos "deben fundamentarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y una consulta sustancial".

A esta oleada de críticas también se sumaron la Federación Inglesa (FA), que se mostró "preocupada" por la falta de gobernanza y transparencia, así como el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, ante un proyecto de Infantino para abrir la organización a inversores privados, sobre el que no tiene "ningún detalle", que "genera muchas interrogaciones" y que se ha elaborado sin que las federaciones "hayan estado asociadas".

En redes sociales, diferentes figuras criticaron los planes de la FIFA como el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, quien dijo que "esto no es béisbol" pidió que "saquen las manos del fútbol", y Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien denunció que "Infantino no es la solución a la gobernanza de la FIFA por mezclar política, dinero y poder sin transparencia".

Por su parte, el expresidente de la FIFA Joseph Blatter lamentó que "la estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol".