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España recupera el primer puesto en la clasificación de la FIFA tras ganar el Mundial

El conjunto español que contabiliza un total de 1.995,88 puntos tras ganar siete partidos y empatar uno en la Copa del Mundo, aventaja en 25 unidades a Argentina que se vio relegada a la segunda plaza con 1.970,37 puntos.

Por Agencia EFE La selección española de fútbol recuperó el primer puesto de la clasificación mundial de la FIFA tras imponerse el domingo por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La victoria cosechada por los de Luis de la Fuente en el estadio Metlife de East Rutherford no sólo permitió a la Roja sumar su segunda estrella, dieciséis años después del título conquistado en Sudáfrica, sino también recuperar el liderato del 'ranking' FIFA que perdió el pasado mes de abril.

The new #FIFAWorldCup champions sit atop of the latest FIFA/Coca-Cola World Ranking 🇪🇸🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026

El conjunto español que contabiliza un total de 1.995,88 puntos tras ganar siete partidos y empatar uno en la Copa del Mundo, aventaja en 25 unidades a Argentina que se vio relegada a la segunda plaza con 1.970,37 puntos. Completa el podio la selección francesa, cuarta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que ocupa el tercer puesto con 1.948,97 unidades.