El deporte también es impactado por la Guerra en Medio Oriente

¿Qué pasará en el ámbito deportivo por el conflicto en el Medio Oriente? Las cancelaciones y las interrupciones de viajes ya impactan a diversos eventos, tras la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado.
Y no es casualidad, en los últimos años, podríamos decir que luego que el Mundial de Fútbol se realizara en Qatar, el Medio Oriente se ha vuelto el escenario ideal para cualquier disciplina.
Hasta el momento, que la Fórmula 1 llegue, que figuras como Lionel Messi sean vistas en su zona se vuelve casi improbable.
Si algunos eventos siguen adelante, una gran preocupación para atletas y equipos será cómo pueden viajar hacia y desde la región de forma segura.
¿IRÁN IRÁ AL MUNDIAL 2026?
Incluso, se pone en riesgo la participación de Irán en el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sedes a Canadá, México y, por supuesto, Estados Unidos.
El presidente de la federación de fútbol de Irán, Mehdi Taj, dijo tras los ataques: “Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, apuntó a deportivo Varzesh3.
Irán quedó encuadrado en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles —donde se enfrenta a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente— antes de medirse con Egipto en Seattle el 26 de junio.
Esto se suma a que los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump.
La FIFA no ha brindado postura ante el hecho.
¿QUÉ ESTÁ EN RIESGO EN LOS DEPORTES POR EL CONFLICTO IRÁN-ISRAEL-ESTADOS UNIDOS?
¿Se cancela o se traslada la Finalissima? ese el dilema. Este 27 de marzo se debe disputar entre las selecciones de España y Argentina, los campeones de Europa y Sudamérica, este encuentro futbolístico.
La CONMEBOL, el ente rector del fútbol sudamericano, y la UEFA (su par europeo) “están monitoreando у evaluando cuidadosamente el desarrollo de la situación en cooperación” con el comité organizador local, indicó la primera a AP.
De hecho, Qatar suspendió todos los partidos de fútbol hasta nuevo aviso. Argentina también tenía previsto jugar contra Qatar en un amistoso el 31 de marzo, que sigue en vilo.
Qatar tiene este mes una carrera de autos deportivos del Campeonato Mundial de Resistencia, una carrera de motociclismo de MotoGP, una Copa del Mundo de gimnasia el próximo mes y alberga la primera justa atlética de la Liga Diamante.
Al Nassr, el club saudí donde juega Cristiano, ya se ha visto afectado por una oleada de cancelaciones de partidos de la Liga de Campeones de Asia. Su equipo tenía previsto jugar el miércoles en Dubái.
La F1 tiene carreras en Bahréin y Arabia Saudí el próximo mes. La F1 y sus equipos suelen empezar a trasladar por vía aérea al personal y la carga con semanas de antelación, lo que limita el tiempo para tomar una decisión sobre si seguir adelante. La FIA, el organismo rector, dijo que su prioridad es la “seguridad y el bienestar”.
ATP MONITOREA BOMBARDEOS EN DUBÁI
La ATP confirmó que un pequeño grupo de tenistas y miembros de sus equipos que participaron hasta este sábado en el torneo de Dubai continúa en el país y que le seguirá prestando apoyo para “garantizar que puedan salir con seguridad cuando las condiciones lo permitan”.
Un día después de la finalización del ATP 500 de Dubai, donde Irán ha bombardeado en las últimas horas, el organismo señaló que monitoriza muy de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio y que mantiene contacto regular con sus jugadores, sus equipos de apoyo y las principales autoridades locales.
“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, el staff y el personal del torneo es nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubai tras el torneo. Han sido alojados en los hoteles oficiales del mismo, donde sus necesidades inmediatas están siendo atendidas completamente”, afirmó en un comunicado.
Ante el cierre del espacio aéreo en la zona, jugadores como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev o el británico Henry Patten en Dubai, o el danés Holger Rune en Doha, estaban a la espera de alternativas para poder viajar.
