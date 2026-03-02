Ocio

El deporte también es impactado por la Guerra en Medio Oriente

¿Será el conflicto en el Medio Oriente el que acabe con todos los eventos masivos programados para próximas fechas? Esa es la duda que embarga a todos los amantes del fútbol, tenis y otras disciplinas.

Por revistaeyn.com ¿Qué pasará en el ámbito deportivo por el conflicto en el Medio Oriente? Las cancelaciones y las interrupciones de viajes ya impactan a diversos eventos, tras la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado. Y no es casualidad, en los últimos años, podríamos decir que luego que el Mundial de Fútbol se realizara en Qatar, el Medio Oriente se ha vuelto el escenario ideal para cualquier disciplina. Hasta el momento, que la Fórmula 1 llegue, que figuras como Lionel Messi sean vistas en su zona se vuelve casi improbable. Si algunos eventos siguen adelante, una gran preocupación para atletas y equipos será cómo pueden viajar hacia y desde la región de forma segura.

¿IRÁN IRÁ AL MUNDIAL 2026?

Incluso, se pone en riesgo la participación de Irán en el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sedes a Canadá, México y, por supuesto, Estados Unidos.

El presidente de la federación de fútbol de Irán, Mehdi Taj, dijo tras los ataques: “Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, apuntó a deportivo Varzesh3. Irán quedó encuadrado en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles —donde se enfrenta a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente— antes de medirse con Egipto en Seattle el 26 de junio. Esto se suma a que los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump. La FIFA no ha brindado postura ante el hecho.

¿QUÉ ESTÁ EN RIESGO EN LOS DEPORTES POR EL CONFLICTO IRÁN-ISRAEL-ESTADOS UNIDOS?

¿Se cancela o se traslada la Finalissima? ese el dilema. Este 27 de marzo se debe disputar entre las selecciones de España y Argentina, los campeones de Europa y Sudamérica, este encuentro futbolístico. La CONMEBOL, el ente rector del fútbol sudamericano, y la UEFA (su par europeo) “están monitoreando у evaluando cuidadosamente el desarrollo de la situación en cooperación” con el comité organizador local, indicó la primera a AP. De hecho, Qatar suspendió todos los partidos de fútbol hasta nuevo aviso. Argentina también tenía previsto jugar contra Qatar en un amistoso el 31 de marzo, que sigue en vilo. Qatar tiene este mes una carrera de autos deportivos del Campeonato Mundial de Resistencia, una carrera de motociclismo de MotoGP, una Copa del Mundo de gimnasia el próximo mes y alberga la primera justa atlética de la Liga Diamante. Al Nassr, el club saudí donde juega Cristiano, ya se ha visto afectado por una oleada de cancelaciones de partidos de la Liga de Campeones de Asia. Su equipo tenía previsto jugar el miércoles en Dubái.

La F1 tiene carreras en Bahréin y Arabia Saudí el próximo mes. La F1 y sus equipos suelen empezar a trasladar por vía aérea al personal y la carga con semanas de antelación, lo que limita el tiempo para tomar una decisión sobre si seguir adelante. La FIA, el organismo rector, dijo que su prioridad es la “seguridad y el bienestar”.



