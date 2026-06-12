Florentino Pérez se queda en la presidencia del Real Madrid hasta 2030

POR EFE

Florentino Pérez continuará como presidente del Real Madrid hasta 2030 tras recibir este jueves el acta de la Junta Electoral que certifica su reelección para un nuevo mandato al frente del club blanco, según informó este jueves la entidad madrileña en un comunicado oficial.

Pérez, que afrontará su octavo mandato al frente de la entidad blanca, encabezará una Junta Directiva en la que figuran como vicepresidentes Eduardo Fernández de Blas, Pedro López Jiménez, Enrique Sánchez González y Enrique Pérez Rodríguez, mientras que José Luis del Valle Pérez ejercerá como secretario.

El dirigente madrileño ocupa la presidencia del Real Madrid en dos etapas: desde julio de 2000 hasta febrero de 2006 y desde mayo de 2009 hasta la actualidad. En esos años, bajo su mandato, el Real Madrid ha conquistado un total de 66 títulos entre las secciones de fútbol y baloncesto, según destacó la entidad.

En fútbol, el Real Madrid ha introducido en sus vitrinas siete Copas de Europa, siete Mundiales de Clubes, seis Supercopas de Europa, siete títulos de Liga, tres Copas del Rey y siete Supercopas de España.

Por su parte, la sección de baloncesto ha sumado tres Copas de Europa, una Copa Intercontinental, nueve Ligas, siete Copas del Rey y nueve Supercopas de España.