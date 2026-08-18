Shakira reconstruirá universidad y diez colegios afectados por el terremoto

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Shakira explicó que por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen aportará US$500.000 y la promotora de conciertos Live Nation dará otros US$500.000, para un total de un millón de dólares que serán destinados a la reconstrucción de las escuelas destruidas por el terremoto.

Por Agencia EFE La cantante colombiana Shakira anunció que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. "Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira a periodistas en una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó.

La cantante señaló que "cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir". Shakira explicó que por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen aportará US$500.000 y la promotora de conciertos Live Nation dará otros US$500.000, para un total de un millón de dólares que serán destinados a la reconstrucción de las escuelas destruidas por el terremoto. La artista también hizo un llamamiento a los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, así como al sector privado y a otras fundaciones, para que se sumen a los esfuerzos de recuperación del Chocó. Durante su visita, Shakira aseguró que el departamento arrastra una "deuda histórica" y advirtió de que la emergencia no debe terminar cuando pase la atención inicial de la tragedia, que en el Chocó deja al menos 13 personas muertas, miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.