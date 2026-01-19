Green Day tocará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX

Ocio

Por Agencia EFE La NFL anunció que la banda Green Day, elegida para el Salón de la Fama del Rock and Roll, participará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX que se jugará el 8 de febrero. "Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda principal, a la vez que honra a las leyendas de la NFL, es una forma increíblemente conmovedora de inaugurar el Super Bowl LX. Esperamos crear una celebración colectiva para los aficionados en el estadio y en todo el mundo", dijo Tim Tubito, director de eventos de la NFL.

La banda californiana ganadora de cinco premios Grammy se une a los cantantes Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, que también participarán en la ceremonia de apertura y al cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien será la figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX que se jugará en el Levi's Stadium, de Santa Clara (California). Green Day, banda formada en 1986, tiene como integrantes a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, quienes se mostraron orgullosos de ser parte de esta celebración. "Estamos muy emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 en nuestra casa. Estamos honrados de celebrar a los Jugadores Más Valiosos que han dado forma a este deporte y cantar para los aficionados de todo el mundo", aseveró Billie Joe Armstrong, vocalista.