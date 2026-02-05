¿Viajará a los conciertos de Shakira en El Salvador? Siga estas recomendaciones

La alta afluencia de fanáticos centroamericanos a este tipo de espectáculos internacionales suele incrementar el tráfico en carreteras y fronteras, por lo que contar con un traslado organizado y confiable se vuelve clave para una experiencia positiva.

Ante la expectativa que han generado los conciertos que ofrecerá la cantante Shakira en El Salvador, Autobuses Cristóbal Colón, parte del grupo MOBILITY ADO, invita a las personas a planificar su viaje con anticipación y optar por un servicio de transporte que les permita trasladarse al vecino país y disfrutar del evento sin preocupaciones.

“Los conciertos de artistas internacionales movilizan a miles de personas en la región. Nuestra recomendación es planificar el viaje con tiempo y elegir un transporte que garantice comodidad, seguridad y puntualidad, para que los asistentes se concentren únicamente en disfrutar el espectáculo”, señalo Josef Valdez, gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica en MOBILITY ADO.

Recomendaciones para asistir al concierto

Como parte de su experiencia en viajes internacionales por carretera, el experto en viajes de Autobuses Cristóbal Colón comparte algunas recomendaciones para los guatemaltecos que planean viajar a El Salvador para el concierto:

1. Comprar boletos de transporte con anticipación, ya que la demanda aumenta significativamente durante los eventos masivos.

2. Verificar la vigencia de documentos personales, los viajeros con nacionalidad de los países que conforman el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) pueden ingresar utilizando su DPI o pasaporte.

En caso de viajar con menores de edad, deben contar con pasaporte vigente. Cuando el menor viaja acompañado únicamente por uno de sus padres, es necesario portar una autorización escrita del otro padre o madre, conforme a la normativa migratoria, además de la documentación que acredite el parentesco. Si el menor viaja con un tercero que no sea uno de sus padres, debe presentar la autorización legal correspondiente de ambos progenitores o tutores.

3. Llegar con tiempo a las terminales, para evitar contratiempos y garantizar una salida puntual.