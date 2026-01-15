Empresas & Management

La residencia de Shakira en El Salvador proyecta un impulso en la movilización terrestre regional

Con una movilización regional por carretera, El Salvador se posiciona para capitalizar la llegada de visitantes centroamericanos mediante una oferta integrada de hospitalidad, gastronomía, experiencias urbanas y conectividad terrestre.

Por revistaeyn.com El “turismo de conciertos” se consolida como uno de los motores de la economía de servicios en Centroamérica, con impactos que se reflejan en ocupación hotelera, consumo, empleo temporal y transporte. En ese contexto, El Salvador se prepara para recibir en febrero la Residencia Centroamericana de Shakira como un evento que activará viajes desde países vecinos y dinamizará la cadena turística. De acuerdo con estimaciones oficiales, los cinco conciertos que Shakira ofrecerá en El Salvador tendrán un impacto económico de más de US$25 millones, cientos de empleos y miles de centroamericanos movilizándose vía terrestre hacia El Salvador.

El Salvador destaca por su conectividad terrestre: según datos regionales de SITCA en 2024, el 49,4 % de los turistas que ingresaron al país lo hicieron por vía terrestre y reportes de CORSATUR indican que de los 3,3 millones de visitantes internacionales contabilizados hasta octubre de 2025, el 55 % ingresó por carretera. Autobuses Cristóbal Colón ha activado un plan para movilizar a los centroamericanos que quieran visitar El Salvador con 12 frecuencias diarias de ida y retorno entre Guatemala, El Salvador y Honduras, incluyendo 8 en servicio Diamante y 4 en Directo Económico, en conjunto ofrecen más de 360 asientos disponibles para atender la alta demanda de viajeros en la región. “La movilización de viajeros centroamericanos hacia eventos de entretenimiento forma parte de nuestra experiencia operativa en la región, con el traslado de cientos de pasajeros desde distintos países. Estos movimientos reflejan cómo el turismo asociado a conciertos y espectáculos contribuye al dinamismo económico y a la conectividad regional” expresó Josef Valdez, gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica. El experto recuerda la importancia de verificar con anticipación la documentación requerida para viajar, ya que cumplir con los requisitos migratorios facilita un tránsito más ágil y evita contratiempos. Entre los principales documentos a considerar se encuentran: