La residencia de Shakira en El Salvador proyecta un impulso en la movilización terrestre regional

Por revistaeyn.com
El “turismo de conciertos” se consolida como uno de los motores de la economía de servicios en Centroamérica, con impactos que se reflejan en ocupación hotelera, consumo, empleo temporal y transporte. En ese contexto, El Salvador se prepara para recibir en febrero la Residencia Centroamericana de Shakira como un evento que activará viajes desde países vecinos y dinamizará la cadena turística.
De acuerdo con estimaciones oficiales, los cinco conciertos que Shakira ofrecerá en El Salvador tendrán un impacto económico de más de US$25 millones, cientos de empleos y miles de centroamericanos movilizándose vía terrestre hacia El Salvador.
El Salvador destaca por su conectividad terrestre: según datos regionales de SITCA en 2024, el 49,4 % de los turistas que ingresaron al país lo hicieron por vía terrestre y reportes de CORSATUR indican que de los 3,3 millones de visitantes internacionales contabilizados hasta octubre de 2025, el 55 % ingresó por carretera.
Autobuses Cristóbal Colón ha activado un plan para movilizar a los centroamericanos que quieran visitar El Salvador con 12 frecuencias diarias de ida y retorno entre Guatemala, El Salvador y Honduras, incluyendo 8 en servicio Diamante y 4 en Directo Económico, en conjunto ofrecen más de 360 asientos disponibles para atender la alta demanda de viajeros en la región.
“La movilización de viajeros centroamericanos hacia eventos de entretenimiento forma parte de nuestra experiencia operativa en la región, con el traslado de cientos de pasajeros desde distintos países. Estos movimientos reflejan cómo el turismo asociado a conciertos y espectáculos contribuye al dinamismo económico y a la conectividad regional” expresó Josef Valdez, gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica.
El experto recuerda la importancia de verificar con anticipación la documentación requerida para viajar, ya que cumplir con los requisitos migratorios facilita un tránsito más ágil y evita contratiempos. Entre los principales documentos a considerar se encuentran:
· Documento Único de Identidad (DUI) vigente: los viajeros con nacionalidad de los países que conforman el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) pueden ingresar utilizando su documento de identificación oficial.
· Pasaporte con un mínimo de seis meses de vigencia: requerido para personas provenientes de Costa Rica y Panamá, así como para todos los menores de edad, independientemente de su nacionalidad.
· Autorización para menores de edad: en caso de que un niño o adolescente viaje acompañado por uno de sus padres, es necesario contar con el permiso de salida del país emitido por las autoridades competentes, además del documento que acredite el parentesco. Si el menor viaja con un tercero, se debe presentar la autorización legal correspondiente.
· Documentación en duplicado: se recomienda llevar copias físicas o digitales de todos los documentos, almacenadas en un lugar seguro, como medida preventiva.