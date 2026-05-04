Vuelve Juannio, la subasta de arte latinoamericano en Guatemala

Por revistaeyn.com

Está por arrancar la 62ª edición de Juannio, la subasta de arte latinoamericano en Guatemala, que se realizará del 28 de mayo al 12 de julio de 2026 en el Museo Miraflores.

Andrés Cordón, director ejecutivo de la institución indica: “El público podrá encontrar en Juannio lo más relevante de las expresiones artísticas contemporáneas actuales. Nuevas propuestas de artistas jóvenes, así como obras de los grandes exponentes de la plástica guatemalteca.”

Juannio, además de consolidarse como un referente del arte actual de la región, es un ente recaudador a beneficio de la labor del Instituto Neurológico de Guatemala, institución que atiende actualmente a más de 1.500 niños y jóvenes de escasos recursos con discapacidad intelectual y autismo.

Juannio se realiza gracias al apoyo de numerosas personas que comparten y aportan a su misión, así como de un grupo de empresas y organizaciones.