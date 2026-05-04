Vuelve Juannio, la subasta de arte latinoamericano en Guatemala

Por revistaeyn.com
Está por arrancar la 62ª edición de Juannio, la subasta de arte latinoamericano en Guatemala, que se realizará del 28 de mayo al 12 de julio de 2026 en el Museo Miraflores.
Andrés Cordón, director ejecutivo de la institución indica: “El público podrá encontrar en Juannio lo más relevante de las expresiones artísticas contemporáneas actuales. Nuevas propuestas de artistas jóvenes, así como obras de los grandes exponentes de la plástica guatemalteca.”
Juannio, además de consolidarse como un referente del arte actual de la región, es un ente recaudador a beneficio de la labor del Instituto Neurológico de Guatemala, institución que atiende actualmente a más de 1.500 niños y jóvenes de escasos recursos con discapacidad intelectual y autismo.
Juannio se realiza gracias al apoyo de numerosas personas que comparten y aportan a su misión, así como de un grupo de empresas y organizaciones.
Más de 300 obras en estudio
En la convocatoria de Juannio se recibieron cerca de 300 obras de artistas guatemaltecos y extranjeros; de ellas, el jurado calificador seleccionó 46 obras que concursan este año.
Los profesionales que integran el jurado son: Luis Humberto Escobar, crítico, museógrafo, curador y fundador de Galería El Attico; Lourdes de la Riva, artista visual y conceptual con participación en numerosos eventos y bienales a nivel local e internacional; y Gabriel Rodríguez Pellecer, artista visual, curador y docente de arte contemporáneo, con presencia en actividades a nivel internacional.
Artistas seleccionados
Los 46 artistas que concursan en Juannio 2026 son: Fredy Araujo, Melina Grande, Mauricio López, Celina Morales, Amber Adela Rose, Saulazar y Xhé de El Salvador; Kelt Van Meurs de Holanda; Tomo Kobayashi de Japón; Annie Ríos y Alexander Wtges de Panamá.
Por Guatemala: Justo Abascal, Fabiola Aguirre, Valeria Avilés, Adrián Bautista, Mafer Cabrera, Gabriel Isaac De León, Bryndon Díaz, Nancy Díaz, José Carlos Flores, Luis Alejandro González, Jorge Hasse, Carlos Obed Hernández del Cid, Marcelo Hernández, Kahdarzo, Alejandro Leal, Sebastián López Durán.
Se suman a ellos Rolando Madrid, Jacobo Mena, Djassmin Morales, Lucia Morán Giracca, Jenniffer Paiz, Cecilia Pérez, Igal Permuth, Ever Rodas, Misael Rodríguez, Christian Rosito, Eva Salazar, Gustavo Sapón-Madrid, Selva, Marlon Sigüina, Ana Beatriz Silva, Carlos Sol, Fredy Enrique Rangel Quiñónez, Melvin Tajiboy Juárez y John Vernon.
Además, en esta edición de Juannio se contará con obra de 82 artistas invitados, entre ellos, se podrán encontrar obras de los grandes maestros de la plástica guatemalteca como: Arturo Martínez, Efraín Recinos, Rodolfo Abularach, Luis Díaz, Max Saravia Gual, Julio Zadik, Ramón Ávila, Magda Eunice Sánchez, Rolando Ixquiac Xicará, Moisés Barrios, Rosa Elena Curruchich y Jorge Mazariegos Rodríguez.
El público podrá conocer un total de 161 obras de 129 artistas de 13 países: Guatemala, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, Japón, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela.