Siga estos pasos para convertirse en un videojugador profesional

Por revistaeyn.com
Muchos jóvenes se preguntan qué se necesita realmente para dar el salto hacia el profesionalismo en el mundo de los videojugadores o gamers. Convertirse en jugador competitivo no es solo acumular horas frente a la pantalla: implica disciplina, decisiones tácticas y un cuidado del cuerpo y la mente.
En primer lugar, jugar no es lo mismo que entrenar. Samsung señala que detrás de cada triunfo en competiciones como EVO o ESL hay jornadas de práctica orientada: estudiar partidas, analizar errores, pulir estrategias y trabajar la velocidad de reacción. Los aspirantes deben establecer rutinas con objetivos medibles —mejorar puntería, reducir tiempos de respuesta, dominar mapas— y cumplirlas con constancia. La repetición inteligente transforma habilidades en reflejos.
El entorno de juego también influye en el rendimiento. La ergonomía del puesto —silla adecuada, mesa a la altura correcta, ventilación y una iluminación que no canse— favorece la concentración durante sesiones largas. Tratar el espacio como un cuartel de operaciones, no como una habitación improvisada, ayuda a sostener la intensidad necesaria para el alto rendimiento.
El monitor es otro componente crítico: en títulos donde los milisegundos deciden, la tasa de refresco y el tiempo de respuesta marcan la diferencia. Muchos profesionales invierten en pantallas con alta frecuencia de actualización y baja latencia; el formato ultra ancho puede ofrecer una visión más amplia del entorno virtual y mejorar la inmersión. Si aspira a competir, su pantalla debe acompañar su ritmo.
Tampoco se debe descuidar la conexión a Internet. Una línea estable, un router fiable y, siempre que sea posible, una conexión por cable reducen el lag y evitan interrupciones. Comprobar el ping antes de jugar y emplear herramientas que prioricen el tráfico de juego son prácticas habituales en equipos profesionales, apunta Samsung.
La salud visual merece atención: pausas activas, distancias apropiadas al monitor, gotas lubricantes y, para algunos, lentes con filtro de luz azul ayudan a prevenir la fatiga ocular. Cuidar los ojos es parte del entrenamiento: sin buena visión no hay rendimiento óptimo.
Equiparse con criterio es más efectivo que comprar impulsivamente. No hace falta adquirir todo de golpe; es preferible invertir gradualmente en un buen mouse, teclado mecánico, silla ergonómica y, por supuesto, un monitor acorde. Actualiza componentes según necesites y prioriza aquello que impacta directamente en tu juego.
Finalmente, la fortaleza mental es determinante. La competición profesional exige tolerancia a la presión, capacidad para aprender de las derrotas y disciplina para mejorar día a día. Trabajar la mentalidad —como se entrena la puntería— distingue a los que perduran de los que se quedan en el camino. Si tienes pasión y método, el camino hacia el profesionalismo es exigente pero alcanzable realmente.