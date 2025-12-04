Tecnología & Cultura Digital

ESET analiza la manipulación de asistentes de inteligencia artificial mediante instrucciones ocultas para vulnerar la seguridad del usuario.

Por revistaeyn.com La rápida expansión de la inteligencia artificial no solo ha redefinido la forma en que trabajamos, nos comunicamos o consumimos información; también está transformando el campo de la ciberseguridad. Entre las tácticas emergentes de ciberataques destaca PromptFix, una variante muy específica de los ataques que manipulan las instrucciones que recibe un asistente digital. Su particularidad es que está diseñada para engañar a los modelos de IA integrados en navegadores web.

Mediante comandos disimulados dentro de contenido aparentemente inocuo, los atacantes consiguen que la IA interactúe con sitios fraudulentos sin que el usuario intervenga. El concepto es una evolución de ClickFix, una técnica previa que inducía a las personas a presionar botones falsos para ejecutar acciones indeseadas. “Los atacantes insertan indicaciones escondidas en textos o elementos de una página para provocar respuestas automáticas del asistente, sin que el usuario realice acción alguna. Pueden hacer que la IA descargue archivos maliciosos, pulse botones invisibles o acceda a enlaces preparados para robar información”, explica Martina López, investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica.