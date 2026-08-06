Tecnología & Cultura Digital

Según el informe emitido, de las 122 pruebas efectuadas con siete modelos de IA, en diez de ellas se registraron 19 acciones no autorizadas que excedieron los parámetros fijados por los investigadores.

Por Agencia EFE El Gobierno británico ha alertado de que los modelos de inteligencia artificial (IA) Mythos y Sol, de las empresas estadounidenses Anthropic y OpenAI, respectivamente, han mostrado comportamientos autónomos y engañosos nunca vistos durante unas pruebas de ciberseguridad. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido ha llegado a esta conclusión a raíz de una evaluación rutinaria efectuada por el Instituto de Seguridad de la IA (AISI, por sus siglas en inglés).

Según el informe emitido, de las 122 pruebas efectuadas con siete modelos de IA, en diez de ellas se registraron 19 acciones no autorizadas que excedieron los parámetros fijados por los investigadores. Diecisiete de esas acciones correspondieron al modelo Mythos 5 de Anthropic, mientras que dos fueron protagonizadas por el GPT-5.6 Sol de OpenAI. Ambos modelos, entre los más potentes del mundo, llegaron a crear perfiles humanos falsos para intentar engañar a personas durante un ciberataque simulado por el AISI. La herramienta de Anthropic, advirtió el informe, trató incluso de acceder a un servicio enviando mensajes privados tras crear cuentas falsas que imitaban a personas reales. La respuesta de los dos gigantes tecnológicos, recogida por la cadena británica BBC, señala que las pruebas efectuadas por el AISI se realizaron en un entorno en el que se habían reducido o eliminado las salvaguardas habituales de sus modelos.