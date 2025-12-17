Empresas & Management

Un 70 % de latinoamericanos han usado la IA para ayudarles en sus compras

Un informe de Visa examina la evolución del comportamiento y confianza de los consumidores durante esta temporada de compras festivas, así como las tendencias emergentes y el futuro del comercio durante estas fechas.

Por revistaeyn.com La temporada navideña de 2025 está dejando claro que el consumo en América Latina ya no se rige únicamente por la tradición, sino por la tecnología y la confianza. La inteligencia artificial y la seguridad digital se han convertido en factores decisivos a la hora de elegir regalos, planear viajes y realizar pagos, según un reciente estudio global presentado por Visa. El informe, basado en encuestas realizadas en 12 mercados internacionales —incluidos Brasil y México—, muestra que los consumidores latinoamericanos están adoptando herramientas digitales con una rapidez notable.

Hoy, más de siete de cada diez compradores en la región utilizan soluciones basadas en IA para facilitar sus decisiones durante las fiestas, desde investigar productos hasta comparar precios y encontrar ideas personalizadas para regalar. La IA ya forma parte del ritual de compra. En México, tres cuartas partes de los consumidores consultados afirmaron haber recurrido a estas herramientas durante la temporada, mientras que en Brasil la cifra alcanza el 70%. La tecnología no solo ahorra tiempo, sino que también ayuda a optimizar el gasto, algo especialmente valorado en un contexto económico desafiante. Además, casi dos tercios de los encuestados planean apoyarse en la IA para inspirarse al elegir obsequios, confirmando su papel como nuevo “asistente” de compras. Sin embargo, este avance tecnológico viene acompañado de una creciente preocupación por la seguridad. A medida que el comercio electrónico gana protagonismo, también aumenta el temor al fraude. América Latina figura entre las regiones donde los consumidores perciben un mayor incremento de estafas en pagos digitales durante el último año. Más de la mitad de los encuestados asegura haber sido víctima —o conocer a alguien que lo fue— de fraudes en línea recientemente.