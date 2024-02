¡Atención, gamers! Cuatro juegos exclusivos de Xbox llegarán a consolas rivales

Por AFP

Microsoft sacudió el mundo de los videojuegos al anunciar que algunos títulos exclusivos de Xbox se podrán jugar en consolas rivales, un cambio de estrategia para la compañía.

El director ejecutivo de Xbox, Phil Spencer, no especificó que títulos estarán disponibles más allá de Xbox. Sin embargo, el medio especializado The Verge, citando fuentes anónimas, dijo que serían "Hi-Fi Rush", "Pentiment", "Sea of Thieves" y "Grounded".