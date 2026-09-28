El negocio de entrenarse con robots toma forma en China

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Las campañas de estos productos han reunido millones en financiación colectiva y algunos ya se utilizan en pistas, aunque todavía está por demostrar hasta qué punto pueden ejercer de 'entrenadores con IA'.

Por Agencia EFE Mientras los robots deportivos atraen miradas al competir con personas, varias empresas chinas buscan clientes para máquinas que ayuden a los jugadores a entrenarse. Sus aparatos lanzan pelotas de tenis y tenis de mesa, intentan mantener un peloteo o pasan balones de baloncesto a quien practica sin compañero. Las campañas de estos productos han reunido millones en financiación colectiva y algunos ya se utilizan en pistas, aunque todavía está por demostrar hasta qué punto pueden ejercer de 'entrenadores con IA'.

Zhang Haibo, fundador de la firma de Shanghái PongBot, trabajó años atrás en un robot de tenis de mesa diseñado para enfrentarse a jugadores. Cada unidad costaba más de 200.000 yuanes (unos US$28.000), según contó en una entrevista con el medio tecnológico 36Kr. Al emprender su propio proyecto, decidió dirigirse a los aficionados que querían practicar. “Lo que los usuarios necesitan de verdad no es un rival robótico”, explicó. OneRobotics, otra compañía china, propone con Acemate un aparato móvil diseñado para recoger la pelota y devolverla. Su competidora AceiiLab ha escogido otra solución. Su cofundador Chao Guang explicó que la máquina simula el ritmo del peloteo lanzando bolas desde distintas posiciones, porque recoger cada una puede encarecer el equipo y alterar la cadencia del ejercicio. La apuesta empieza a salir de los deportes de raqueta. Lumistar, marca vinculada a una empresa de Shanghái que también opera mediante una sociedad estadounidense, promociona CARRY, un robot de baloncesto que, según el fabricante, utiliza cámaras para seguir al jugador y enviarle pases cuando este hace un gesto.

Millones para máquinas aún jóvenes

El interés comercial se aprecia en Kickstarter. La campaña de Aura, el nuevo aparato de PongBot para tenis, pádel y ‘pickleball’, cerró en julio con más de US$4 millones comprometidos por 4.836 patrocinadores. Acemate reunió US$2,4 millones de 1.551 participantes, mientras que Aceii One obtuvo 820.000 dólares de 679. Las cantidades registradas por la plataforma no equivalen a ingresos definitivos ni indican cuántos robots se han entregado. También hay inversión. PongBot anunció tres rondas de financiación por un total cercano a 200 millones de yuanes (unos US$30 millones), de acuerdo con medios especializados.