Recomendaciones de ciberseguridad para prevenir el robo de información

La resiliencia digital no se construye solo con herramientas, se construye con liderazgo, cultura organizacional y una visión aguda de los riesgos. Apostar por la ciberseguridad es apostar por la continuidad del negocio, la confianza del cliente y la estabilidad operativa a largo plazo.

Por revistaeyn.com Octubre es reconocido como el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, una iniciativa internacional que busca crear conciencia sobre la importancia de proteger nuestras vidas digitales. Impulsado por organizaciones como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA). Las organizaciones se enfrentan a un entorno cada vez más complejo, donde los ataques no solo buscan robar información, sino también interrumpir las operaciones, dañar la reputación y comprometer activos críticos.

Según el reciente Informe de respuesta a incidentes globales 2025 de la Unidad 42 de Palo Alto Networks, 70 % de los ataques ahora abarcan tres o más superficies de ataque, incluidos puntos finales, redes, entornos en la nube y factores humanos. Esta complejidad requiere una estrategia de defensa integral, capaz de detectar y responder a través de múltiples fuentes en tiempo real. Uno de los vectores más vulnerables sigue siendo el navegador web. El cuarenta y cuatro por ciento de los incidentes analizados involucraron navegadores, utilizados como puerta de entrada para campañas de phishing, redireccionamientos maliciosos y descargas de malware. Además, la velocidad de los ataques ha alcanzado niveles alarmantes. En uno de cada cinco casos, los atacantes lograron filtrar datos en menos de una hora desde el momento del compromiso inicial. Esto subraya la urgencia de contar con sistemas automatizados de detección y respuesta, así como con equipos capacitados para actuar en cuestión de minutos. El impacto económico también se ha intensificado, las demandas de extorsión aumentaron un 80 % en 2024, con un promedio inicial de US$1.25 millones por incidente. Estos ataques no solo paralizan las operaciones, sino que pueden afectar las relaciones con clientes y socios, y posiblemente tener repercusiones legales negativas si los datos confidenciales se ven comprometidos.

"La ciberseguridad ya no es una función técnica aislada; Es una prioridad estratégica que impacta directamente en la continuidad del negocio. Las empresas costarricenses deben entender que proteger sus activos digitales es proteger su reputación, sus clientes y su futuro", dijo Ramón García, District Sales Manager para Centroamérica y el Caribe en Palo Alto Networks.

MEDIDAS DE SEGURIDAD