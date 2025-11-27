Costa Rica introduce los secretomas: innovación científica

Por revistaeyn.com

La medicina regenerativa avanza hacia terapias más precisas y menos invasivas. Costa Rica da un paso significativo al incorporar por primera vez un tratamiento basado en secretomas, un campo emergente que está transformando la forma en que se aborda la reparación y regeneración de tejidos.

Esta innovación posiciona al país dentro de las pocas naciones latinoamericanas que ya integran biotecnologías de frontera en su práctica clínica.

Los secretomas son el conjunto de todas las moléculas -como proteínas, factores de crecimiento y ARN- presentes en el espacio extracelular cuya función es facilitar la comunicación celular y regular procesos biológicos esenciales. Se consideran con un gran potencial terapéutico en medicina estética y en la regeneración de tejidos, ya que representan una forma de terapia libre de células que aprovecha el poder de estas moléculas para reparar estructuras dañadas y estimular la regeneración.