El 19 % de adolescentes en Instagram vieron imágenes de desnudos, señala informe de Meta

Casi 1 de cada 5 usuarios de entre 13 y 15 años dijo a Meta que vio “desnudos o imágenes sexuales en Instagram” que no quería ver, según un documento judicial.
El documento, hecho público como parte de una demanda federal en California y revisado por Reuters, incluye fragmentos de una declaración tomada en marzo de 2025 a Adam Mosseri, jefe de Instagram.
Mosseri afirmó que la compañía no comparte los resultados de encuestas “en general”, y agregó que las encuestas basadas en autoinformes son “notoriamente problemáticas”, de acuerdo con la declaración. La encuesta se realizó en 2021, indicó Andy Stone, portavoz de Meta.
Meta, propietaria de Facebook e Instagram, enfrenta acusaciones de líderes a nivel mundial que señalan que los productos de la empresa perjudican a los usuarios jóvenes. En Estados Unidos, miles de demandas en tribunales federales y estatales acusan a la compañía de diseñar productos adictivos y de alimentar una crisis de salud mental entre los menores.
La estadística sobre imágenes explícitas provino de una encuesta a usuarios de Instagram sobre sus experiencias en la plataforma, explicó Stone, y no de una revisión directa de las publicaciones.
A finales de 2025, la empresa anunció que, para los usuarios adolescentes, eliminaría imágenes y videos “que contengan desnudez o actividad sexual explícita, incluso cuando sean generados por inteligencia artificial”, con excepciones contempladas para contenidos médicos y educativos.
“Estamos orgullosos del progreso que hemos logrado y siempre estamos trabajando para hacerlo mejor”, dijo Stone.
Alrededor del 8 % de los usuarios de entre 13 y 15 años también indicó que había “visto a alguien autolesionarse o amenazar con hacerlo en Instagram”, según la declaración.
Mosseri señaló en su testimonio que la mayoría de las imágenes sexualmente explícitas se enviaban a través de mensajes privados entre usuarios, y que Meta debe considerar la privacidad de los usuarios al revisarlas.
“Muchas personas no quieren que leamos sus mensajes”, afirmó.
