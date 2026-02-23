El 19 % de adolescentes en Instagram vieron imágenes de desnudos, señala informe de Meta

El documento, hecho público como parte de una demanda federal en California y revisado por Reuters, incluye fragmentos de una declaración tomada en marzo de 2025 a Adam Mosseri, jefe de Instagram.

Casi 1 de cada 5 usuarios de entre 13 y 15 años dijo a Meta que vio “desnudos o imágenes sexuales en Instagram” que no quería ver, según un documento judicial.

Mosseri afirmó que la compañía no comparte los resultados de encuestas “en general”, y agregó que las encuestas basadas en autoinformes son “notoriamente problemáticas”, de acuerdo con la declaración. La encuesta se realizó en 2021, indicó Andy Stone, portavoz de Meta.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, enfrenta acusaciones de líderes a nivel mundial que señalan que los productos de la empresa perjudican a los usuarios jóvenes. En Estados Unidos, miles de demandas en tribunales federales y estatales acusan a la compañía de diseñar productos adictivos y de alimentar una crisis de salud mental entre los menores.

La estadística sobre imágenes explícitas provino de una encuesta a usuarios de Instagram sobre sus experiencias en la plataforma, explicó Stone, y no de una revisión directa de las publicaciones.

A finales de 2025, la empresa anunció que, para los usuarios adolescentes, eliminaría imágenes y videos “que contengan desnudez o actividad sexual explícita, incluso cuando sean generados por inteligencia artificial”, con excepciones contempladas para contenidos médicos y educativos.