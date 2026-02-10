Meta y Google enfrentan histórico juicio por acusaciones de adicción

Tecnología & Cultura Digital

Se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, sea uno de los ejecutivos tecnológicos que testifiquen en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen.

Por Agencia EFE Un jurado en Los Ángeles (California) escucha las acusaciones contra las grandes tecnológicas Meta y Google en el caso de una mujer que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones. La mujer, de 20 años, identificada en la demanda civil como K.G.M., presentó la demanda contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, tras comenzar a usarlas cuando tenía menos de 10 años.

Según los documentos judiciales, la mujer afirma que se volvió adicta a las redes sociales durante su infancia y que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas. La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia. En la selección del jurado, Mark Lanier, abogado de KGM, aseguró que podría aportar pruebas que demuestran que Instagram y YouTube crearon ciertas características de diseño... para mantener a usuarios jóvenes como su cliente "enganchados el mayor tiempo posible", de acuerdo a información citada por CNN. "Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", subrayó el abogado.