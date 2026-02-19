El algoritmo de X orienta hacia posiciones políticas más conservadoras, señala estudio

Tecnología & Cultura Digital

Para los autores del estudio, estos resultados demuestran que los algoritmos de las redes sociales "moldean de manera significativa las actitudes políticas" y que este efecto perdura incluso después de eliminar la elección algorítmica.

Por Agencia EFE Activar el algoritmo "Para ti" en X lleva a los usuarios hacia opiniones políticas más conservadoras, según un estudio con casi 5.000 clientes de la plataforma social que además ha observado que la tendencia persiste incluso después de salir del filtro y volver al muro cronológico (versión normal). Los detalles de la investigación, realizada por un equipo internacional de científicos de Italia, Suiza y Francia, se han publicado en Nature.

Para muchas personas, las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información, y eso ha generado preocupación por la desinformación, la polarización y la influencia de los algoritmos (que filtran, seleccionan, y ordenan el contenido en muros personalizados para fidelizar a los clientes). Algunos experimentos previos a gran escala -incluida una colaboración con Meta- encontraron poca evidencia de que desactivar el algoritmo que filtra la información y volver a un muro cronológico alterase las actitudes políticas de los usuarios. Pero esos estudios no pudieron determinar si la exposición temprana al algoritmo ya había moldeado dichas opiniones, apuntan los autores. Para aclararlo, llevaron a cabo un experimento independiente con 4.965 usuarios de X en los Estados Unidos durante el verano de 2003, seis meses después de que el empresario sudafricano Elon Musk comprara la empresa que entonces se llamaba Twitter y un año antes de apoyar públicamente al candidato republicano, hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los participantes del estudio fueron distribuidos de manera aleatoria entre un 'feed' algorítmico (un filtro de noticias) y el muro cronológico (la versión normal) durante siete semanas.