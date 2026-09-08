Por US$30 la hora, robots humanoides ofrecen servicios de limpieza

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La compañía emergente Tau Robotics ha puesto en marcha los servicios de robots humanoides como Chelsea y Elon, que, por ahora, realizan tareas domésticas como pasar la aspiradora, limpiar las encimeras de la cocina y sacar la basura.

Por Agencia EFE Una empresa de robótica de San Francisco (California) ha comenzado a implementar un programa piloto que ofrece limpieza del hogar y oficinas realizada por robots humanoides por US$30 la hora, una iniciativa que pretende extender a todo el país y el extranjero, que no es vista con buenos ojos por trabajadoras domésticas. La compañía emergente Tau Robotics ha puesto en marcha los servicios de robots humanoides como Chelsea y Elon, que, por ahora, realizan tareas domésticas como pasar la aspiradora, limpiar las encimeras de la cocina y sacar la basura.

Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, dijo a CBS que el objetivo inicial es entrenar a los robots para "imitar el desempeño humano" y, posteriormente, para superarlo. Cada visita consiste en una limpieza de una hora: el robot comienza a la hora que elija el cliente y termina 60 minutos después, según explica la compañía en su página. Dos robots pueden trabajar simultáneamente durante esa misma hora, lo que permite limpiar espacios más grandes en el mismo intervalo de tiempo. La compañía aclara que por el momento los baños y dormitorios están fuera de los límites de limpieza. Cada servicio es supervisado remotamente por una persona, por lo que el robot solo entrará en estas estancias si el cliente lo solicita.

¿El reemplazo de las trabajadoras domésticas?

Los operadores pueden intervenir si los dispositivos se quedan atascados en alguna tarea concreta. Estos supervisores utilizan gafas de realidad virtual que les permiten ver los espacios a través de los ojos de los robots. Koch ha celebrado en su cuenta de X la buena acogida de su propuesta y ha señalado a CBS que la empresa planea aumentar su capacidad hasta alcanzar las 1.000 limpiezas semanales en San Francisco para 2027, y posteriormente expandirse a otras ciudades de Estados Unidos y al extranjero para 2028. La propuesta de Tau Robotics hace parte de una tendencia de las grandes compañías de electrodomésticos como LG para ofrecer robots humanoides que ayuden con el quehacer doméstico. El gigante coreano presentó en enero pasado a LG CLOiD, diseñado para realizar y coordinar tareas domésticas mediante la interacción con electrodomésticos conectados. Estas nuevas tecnologías han desatado preocupación entre personas que trabajan en este sector. "Poco a poco pareciera que nos quieren desplazar”, dice a EFE María Ramírez, una inmigrante que ha trabajado en la limpieza por cerca de 25 años en Los Ángeles.