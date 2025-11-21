Finanzas

BID aprobó US$195 millones para financiar la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador

El plan buscará mejorar la calidad del servicio aeroportuario y fortalecer la capacidad institucional para la planificación, operación y gestión del transporte aéreo.

Por revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$195 millones para financiar la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES). El crédito de US$195 millones tiene un plazo de amortización de 23 años, un período de gracia de 7 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR.

Esta operación, aprobada bajo la modalidad de Préstamo de Inversión Específica (ESP, según sus siglas en inglés), impulsará el desarrollo económico del país, el turismo y la conectividad aérea para los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. El plan buscará mejorar la calidad del servicio aeroportuario y fortalecer la capacidad institucional para la planificación, operación y gestión del transporte aéreo. Este programa respaldado por el BID es parte de su iniciativa América en el Centro y contribuye a la implementación del pilar de productividad e integración económica a través del desarrollo de infraestructura regional sostenible. El mismo beneficiará directamente a 7,7 millones de pasajeros que utilizarían anualmente la nueva infraestructura del aeropuerto hacia el año 2030, y generará beneficios para más de 518.000 personas vinculadas directa o indirectamente al turismo, así como para más de 1,8 millones de personas de manera indirecta.