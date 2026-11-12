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Estas son las economías mejor preparadas para la IA, según índice IMD

Según la escuela de negocios suiza IMD, el liderazgo estadounidense se debe en gran medida "a sus elevados niveles de inversión, su potente sector tecnológico, sólidas capacidades de investigación y comercialización y una regulación relativamente poco estricta".

Por Agencia EFE Estados Unidos es la economía mundial mejor preparada para la transición hacia la inteligencia artificial (IA), según la clasificación elaborada por la escuela de negocios suiza IMD, que sitúa a China en séptima posición. Pese a la relativa ausencia de grandes empresas europeas dedicadas al desarrollo de esta tecnología, cinco países del Viejo Continente aparecen en el 'top ten' de la clasificación: Países Bajos en tercera posición, Dinamarca en cuarta, Suecia en sexta, Finlandia en octava y Suiza en novena.

Completan la lista de diez primeras Canadá, en el quinto puesto, y Corea del Sur en el décimo. Según IMD el liderazgo estadounidense se debe en gran medida "a sus elevados niveles de inversión, su potente sector tecnológico, sólidas capacidades de investigación y comercialización y una regulación relativamente poco estricta". En la clasificación de empresas con mayor desarrollo de la IA, que IMD elabora desde 2024, la estadounidense Nvidia lideró por segundo año consecutivo, seguida por las también norteamericanas Alphabet y Microsoft. En cuarta posición se situó la firma japonesa Softbank, a continuación la surcoreana Samsung, y cerraron la lista de diez primeras Amazon, las chinas Tencent y Alibaba, Qualcomm y Meta.