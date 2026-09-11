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¿Hizo su foto al estilo de los 80s? Esto está entregando a la IA sin darse cuenta

El uso de fotografías y otros datos personales en plataformas digitales implica compartir información que, dependiendo de las condiciones de cada servicio, podría ser almacenada, procesada o utilizada para otros fines.

Por revistaeyn.com La última actualización de ChatGPT ha permitido a sus usuarios generar imágenes inspiradas en la estética de los años 80. La funcionalidad se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde miles de personas han compartido fotografías transformadas con este estilo. No es la primera vez que una tendencia de este tipo despierta el interés de millones de usuarios. Hace poco más de un año, ChatGPT también se convirtió en tendencia al permitir transformar fotografías reales de usuarios inspiradas en el característico estilo artístico asociado al estudio de animación cofundado por el legendario cineasta japonés Hayao Miyazaki.

Sin embargo, desde ESET advierten que sumarse a una tendencia por diversión puede tener consecuencias que van más allá de la imagen resultante. El uso de fotografías y otros datos personales en plataformas digitales implica compartir información que, dependiendo de las condiciones de cada servicio, podría ser almacenada, procesada o utilizada para otros fines. Además, si una plataforma o sus sistemas de almacenamiento son comprometidos, la información podría quedar expuesta y ser utilizada para cometer fraudes, suplantaciones de identidad u otros delitos. Los riesgos asociados al uso de información biométrica no son hipotéticos. Un ejemplo es Clearview AI, empresa que desarrolló un motor de búsqueda de rostros a partir de imágenes recopiladas de fuentes públicas como redes sociales, revistas digitales y blogs. “El funcionamiento de los modelos de IA depende mayoritariamente del acceso a grandes volúmenes de datos con los que se entrenan y de los cuales se sirven. Muchos contienen información personal, sensible y confidencial. Estas fuentes pueden ser públicas, provenir directamente de los usuarios, como ocurre con las tendencias de imágenes generadas con IA, de redes sociales y, más recientemente, de dispositivos IoT”, explica Benjamín Carpio, gerente de ESET El Salvador.