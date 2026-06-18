Temor a seguridad de información aleja a las mujeres de usar la IA

Tecnología & Cultura Digital

Con la llegada de plataformas como ChatGPT, Perplexity y Claude, la brecha se ha trasladado hacia factores más complejos, relacionados con la confianza, la percepción de capacidades y los entornos sociales.

Por revistaeyn.com La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) generativa está transformando la manera en que las personas trabajan, estudian y toman decisiones. Sin embargo, detrás de esta revolución tecnológica emerge una preocupación creciente: la brecha de género en el uso y adopción de estas herramientas, una diferencia que podría profundizar las desigualdades existentes en el mercado laboral y en el acceso a oportunidades. Un análisis presentado por INCAE Business School advierte que, contrario a lo que muchos creían, la igualdad en el acceso a internet y a las tecnologías digitales no ha eliminado las diferencias entre hombres y mujeres.

La evidencia internacional muestra que las mujeres tienen una menor probabilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial en comparación con los hombres, incluso cuando desempeñan las mismas funciones laborales. En Dinamarca, por ejemplo, las trabajadoras presentan un 20 % menos de probabilidades de usar ChatGPT que sus colegas masculinos. Esta tendencia se repite en 18 estudios realizados con más de 140.000 participantes alrededor del mundo. Las cifras reflejan una diferencia significativa. Entre finales de 2022 y mediados de 2024, las mujeres representaron apenas el 42 % de los usuarios mensuales de ChatGPT y Perplexity, mientras que en el caso de Claude la participación femenina fue de apenas el 31 %. Además, solo el 34 % de las mujeres utiliza estas herramientas diariamente, frente al 43 % de los hombres, señala INCAE Business School. Uno de los hallazgos más relevantes es que la brecha no responde únicamente a problemas de acceso. Un experimento desarrollado en Kenia, donde hombres y mujeres tuvieron exactamente las mismas condiciones para utilizar la tecnología, mostró que las mujeres seguían siendo 13 puntos porcentuales menos propensas a adoptarla. Según el estudio, la principal explicación se encuentra en la autopercepción del conocimiento tecnológico. La denominada “brecha de conocimiento autoevaluado” representa cerca del 74 % de la diferencia en la adopción de la IA. A esto se suma una menor confianza en el manejo de datos personales y una mayor preocupación por posibles consecuencias reputacionales derivadas del uso de estas herramientas.