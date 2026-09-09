¿Qué se debe hacer si fue víctima de un deepfake?

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ESET destaca que aunque algunos se comparten como una broma, los deepfakes también tienen un lado oscuro, ya que los estafadores utilizan esta tecnología en estafas y extorsiones para hostigar, humillar y maltratar a sus víctimas.

Por revistaeyn.com Abordar el problema de los deepfakes se ha convertido en una causa común a lo largo de todo el espectro político alrededor del mundo. Esto se debe, en parte, a que estos videos e imágenes fabricados son cada vez más comunes y realistas gracias a las herramientas de IA generativa (GenAI), es extremadamente rápido, barato y fácil crear contenido falso que suplante a una persona real. Recientemente entró en vigor en Estados Unidos la ley TAKE IT DOWN Act que penaliza la distribución de imágenes íntimas no consensuadas (NCII, por sus siglas en inglés), y exige que las plataformas en línea proporcionen mecanismos claros de denuncia y eliminen las imágenes reportadas legítimamente en un plazo de 48 horas.

Si alguien creó un deepfake suyo que no califica como imagen íntima no consensuada, el primer consejo que comparten desde ESET es guardar las pruebas. Esto significa hacer capturas de pantalla de la página o cuenta, guardar la URL y anotar la cuenta o nombre de usuario, la fecha y hora en que lo encontraste y cualquier texto que acompañe la publicación. La mayoría de las plataformas en línea y redes sociales ya cuentan con mecanismos para denunciar deepfakes, pero rara vez existe un botón específico para ello. Por lo general, se tendrá que identificar la infracción que el deepfake facilita (por ejemplo, acoso o fraude) y explicarla.

Mecanismos para denunciar deepfakes

1. Google: Probar la herramienta "eliminar información personal" (o esta alternativa) y el formulario de solicitud legal de eliminación para retirar contenido que no sea NCII de los resultados de búsqueda. Esto hará más difícil que las personas encuentren el deepfake. Tener en cuenta que esto no eliminará el contenido original. 2. Facebook: Abrir la publicación o el video. Seleccionar ⋯ → Reportar publicación/video. Elegir la categoría que mejor describa el problema, por ejemplo, suplantación de identidad o acoso. Explicar que el contenido fue generado con IA y aclarar por qué es engañoso o perjudicial. 3. Instagram: Hacer clic en las dos líneas de la esquina superior derecha, seleccionar Reportar y elegir el motivo más adecuado. 4. TikTok: En el video, seleccionar Compartir → Reportar → Información falsa → Deepfakes, medios sintéticos y medios manipulados → Enviar. 5. YouTube: Si alguien utiliza IA para crear o modificar contenido que parece o suena como tú, puedes solicitar su eliminación mediante el Proceso de reclamación de privacidad para contenido alterado o sintético. 6. X: Denuncia la publicación específica. Toca los tres puntos horizontales. Reportar publicación → sigue el proceso de denuncia. Explicar que el contenido fue generado con IA y por qué representa un problema. Las imágenes íntimas no consensuadas exigen una respuesta rápida y una buena primera opción es StopNCII.org, un recurso administrado por la Revenge Porn Helpline, que forma parte de la organización benéfica internacional SWGfL. Se selecciona la imagen o video ofensivo y StopNCII.org creará una huella digital (hash) del contenido en el dispositivo. Si el reporte es exitoso, se recibirá un número de caso. Y, lo más importante, las plataformas participantes buscarán la misma huella digital y eliminarán cualquier imagen coincidente de sus sistemas si infringe sus políticas.