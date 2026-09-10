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BSC acelera su visión regional con la integración de BANISTMO

En entrevista exclusiva con Estrategia & Negocios, Federico Nasser Facussé revela la estrategia de BSC al integrar BANISTMO: crecimiento regional, respeto a las marcas y foco en vivienda, sostenibilidad y soluciones financieras transfronterizas.

Por: Revistaeyn.com El Grupo Financiero BSC inicia en 2026 una nueva etapa con la incorporación de BANISTMO, uno de los bastiones bancarios de Panamá y Centroamérica, en un movimiento que acelera su estrategia de consolidación regional y refuerza su presencia en banca, seguros y gestión de capital. En entrevista exclusiva con Estrategia & Negocios, Federico Nasser Facussé, líder al frente de este proceso, subraya que la integración no implica borrar identidades, sino potenciarlas bajo una visión común de “Bienestar, Solidez y Crecimiento”. La adquisición de BANISTMO —fundado en 1984— se suma a un portafolio que incluye marcas emblemáticas como CUSCATLAN (El Salvador, Honduras y Guatemala), La Hipotecaria (Panamá) y SISA (El Salvador y Guatemala), todas con más de cinco décadas de trayectoria.

“Respetamos, valoramos y apoyamos la identidad de cada uno. CUSCATLAN sigue siendo CUSCATLAN, BANISTMO va a seguir siendo BANISTMO, SISA es SISA”, afirma Nasser Facussé en entrevista exclusiva con Estrategia & Negocios. El enfoque del grupo es compartir mejores prácticas y aprovechar la escala regional sin imponer una cultura única. “Nuestro factor diferenciador es respetar a cada corporación su identidad propia, que conecta con sus clientes de una manera más profunda que cualquier otra”, explica el ejecutivo. La sede de supervisión del grupo está en Panamá, mientras las oficinas corporativas se distribuyen entre El Salvador, Honduras y Panamá, según donde “haga más sentido” para cada operación.

BANISTMO como catalizador de crecimiento

BANISTMO aporta al grupo una marca con fuerte arraigo en Panamá y una base de talento humano alineada con la filosofía de innovación y servicio al cliente que caracteriza a CUSCATLAN. “Hay muy buenos profesionales, buenos sistemas, buenos productos, y estamos buscando evolucionar y adaptar su estrategia de negocio”, señala Nasser Facussé.

Una de las fortalezas compartidas es el liderazgo en el sector de vivienda: BANISTMO es el número dos en Panamá y CUSCATLAN el número uno en El Salvador, beneficiando a más de 150.000 familias en la región. El grupo planea profundizar este segmento en Honduras y Guatemala, y desarrollar productos regionales para acceder a fondeo a largo plazo, clave para expandir la oferta hipotecaria. “En Centroamérica, apenas 1 de cada 10 personas tiene una hipoteca, frente a cerca de 3 de cada 10 en los países desarrollados”, destaca el empresario.

Oportunidades para clientes centroamericanos

La integración permitirá a clientes de Centroamérica acceder más fácilmente a productos bancarios panameños de BANISTMO, aprovechando el investment grade y la posición de Panamá como hub financiero. “Ya estamos empezando a trabajar créditos corporativos donde individualmente el banco de origen no veía atractivo a ese banco guatemalteco, hondureño o salvadoreño, pero ahora CUSCATLAN puede invitar a su par, BANISTMO, a participar en un crédito”, explica Nasser Facussé.

Sostenibilidad y digitalización como ejes