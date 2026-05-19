Huevo artificial para incubar embriones de aves muestra su eficacia

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El cultivo aviar sin cáscara se intentó por primera vez en la década de 1980, pero requería grandes volúmenes de oxígeno puro, lo que provocaba daños en el ADN y afectaba a la salud del animal a largo plazo.

POR EFE Pollitos gestados y nacidos sin necesidad de un huevo biológico. Esto es lo que ha logrado la empresa Colossal Biosciences con una nueva plataforma de incubación artificial sin cáscara, que permite el desarrollo completo del embrión aviar desde las primeras etapas hasta la eclosión y sin usar oxígeno suplementario. Este huevo artificial representa "una generación completamente nueva de tecnologías avícolas exógenas", que permitiría incubar embriones de especies extintas y con posibles aplicaciones en el ámbito de la conservación y la biotecnología, indica la empresa en un comunicado. La plataforma de incubación es "una tecnología fundamental" y escalable para el trabajo de Colossal con aves, concretamente para "el programa de desextinción" del moa gigante de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Algunos científicos que no participaron en el proyecto apuntan aspectos éticos sobre el objetivo de la empresa de "desextinguir" especies y señalan que no ha publicado sus resultados en una revista científica.

El cultivo aviar sin cáscara se intentó por primera vez en la década de 1980, pero requería grandes volúmenes de oxígeno puro, lo que provocaba daños en el ADN y afectaba a la salud del animal a largo plazo. El equipo ha diseñado y desarrollado una arquitectura de cáscara enrejada que incorpora una novedosa membrana de silicona de bioingeniería, la cual iguala la capacidad de transferencia de oxígeno de una cáscara de huevo natural en condiciones atmosféricas normales, agrega la nota. Este avance es "un hito importante", una tecnología "fundamental para nuestro conjunto de herramientas de desextinción", destaca el director ejecutivo y cofundador de Colossal Biosciences, Ben Lamm. La empresa acaparó la atención el año pasado con lo que llamó la primera desextinción, después del nacimiento de tres lobos gigantes creados con modificaciones genéticas derivadas del ADN hallado en fósiles de hace entre 11.500 y 72.000 años. Diversos científicos consideraron que aquello no era una desextinción, sino lobos grises modificados genéticamente con algunos genes de lobo huargo, es decir, un híbrido.