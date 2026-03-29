﻿850 especies de aves fueron registradas durante el Centroamérica Big Day 2026

“ La práctica de aviturismo es una estrategia idónea para el desarrollo sostenible , ya que fomenta la protección de los recursos naturales, y contribuye a las economías locales,” comentó el Dr. Oliver Komar, profesor de manejo de áreas protegidas y un reconocido ornitólogo destacado en la Universidad Zamorano, Honduras.

Más de 850 especies fueron registradas en eBird a partir de 824 listas de observación , mientras que en iNaturalist se documentaron 445 especies mediante 1.748 observaciones realizadas por 290 fotógrafos.

Durante el evento, se registraron numerosos sitios de alto valor para el aviturismo, fortaleciendo el posicionamiento de la región como un destino clave para la observación de aves.

La segunda edición del Centroamérica Big Day reunió a cientos de observadores de aves en la región, con la participación de fotógrafos, periodistas y entidades de turismo de Centroamérica y República Dominicana.

Entre los aportes destacados, en Guatemala, Daniel Mérida descubrió una nueva localidad para observar el endémico y raro tecolote barbudo (un búho), conocido por nombre en inglés, Bearded Screech-Owl (nombre científico es Megascops barbarus). Es uno de más de 100 especies endémicas de la región, que atrae avituristas a visitar Centroamérica.

Los resultados del Big Day se registran en dos plataformas de ciencia ciudadana, eBird e iNaturalist. En cada una, los resultados se actualizan de forma continua y pueden consultarse a través de informes en línea.

En eBird, se miden los resultados por número de especies reportadas y por número de listas de observaciones. Una lista de observación es la lista de especies identificadas por uno o más observadores que utilizan eBird para registrar los resultados de sus giras para observar aves.

En iNaturalist, se miden los resultados por número de especies fotografiadas, por número de observaciones (una observación corresponde a un ave fotografiada) y por número de observadores (fotógrafos o naturalistas). Usuarios de iNaturalist tienen la opción de subir sus observaciones sin determinar la especie, ya que la plataforma proporciona reconocimiento automático de las especies en las fotos, y una comunidad de millones de naturalistas colaboran para verificar las identificaciones. Es un sistema que conecta el observador con expertos en todo el mundo y que facilita el aprendizaje sobre las especies observadas.

En Honduras, el observador más activo en la plataforma iNaturalist durante el Centroamérica Big Day, fue Cristian van den Berghe. Cristian subió 59 observaciones, de 43 especies de ave durante el día. Según su perfil de iNaturalist, es un joven de 10 años quien ha acumulado más que 5 mil reportes en la plataforma. Su padre, Dr. Eric van den Berghe, es un ecólogo de la Universidad Zamorano.

El Centroamérica Big Day es una iniciativa regional impulsada por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) para promover el avistamiento de aves como un segmento especializado del turismo de naturaleza y con un alto enfoque de conservación, sostenibilidad y ciencia ciudadana.