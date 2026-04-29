Aumenta la exportación de huevos panameños al mercado del Caribe

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Granja Emita, empresa del grupo GEPSA con ocho años de trayectoria, ha desarrollado una operación integrada que abarca desde la producción hasta la comercialización de huevos para consumo humano.

Por revistaeyn.com Panamá continúa ampliando los destinos de su oferta exportable. La empresa agroindustrial Granja Emita, ubicada en Panamá Oeste, realizó su tercera exportación de huevos, con un contenedor de 931 cajas enviado al Caribe. Este despacho representa un avance en su consolidación en mercados internacionales, en línea con los esfuerzos por posicionar la producción panameña en la región.

El director nacional de Exportaciones, Eric Dormoi, destacó este avance en el mercado caribeño. “Las exportaciones de distintos rubros hacia el Caribe han ganado dinamismo y, con el respaldo del MICI, continúan fortaleciendo su posicionamiento en una zona que supera los 40 millones de habitantes”, señaló. Añadió que en este caso la entidad apoyó el cumplimiento de requisitos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Granja Emita, empresa del grupo GEPSA con ocho años de trayectoria, ha desarrollado una operación integrada que abarca desde la producción hasta la comercialización de huevos para consumo humano. Actualmente, su volumen diario supera las 1.100 cajas, con perspectivas de crecimiento en los próximos años.