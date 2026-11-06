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LatinFinance distingue a Banco CUSCATLAN como Banco del Año en El Salvador

El crecimiento del negocio y el avance de los servicios digitales destacan entre los factores del reconocimiento. Durante 2025, la institución abrió más de 300.000 cuentas, de las cuales el 75% se creó mediante canales digitales.

Por: Revistaeyn.com Banco CUSCATLAN El Salvador recibió el reconocimiento como "Banco del Año de LatinFinance", en el marco de la 60.ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), celebrada en Lima, Perú. La distinción destacó el crecimiento de la institución en el mercado salvadoreño y su estrategia digital para ampliar el acceso a los servicios financieros, según informó el banco. Es el quinto reconocimiento que la publicación especializada otorga a CUSCATLAN desde su incorporación a Grupo Financiero BSC. En su reseña del premio, LatinFinance también resaltó el crecimiento de las utilidades y el impulso de Niu App como componentes del desempeño de la entidad. José Eduardo Luna, director ejecutivo de Banco CUSCATLAN, atribuyó la distinción a una estrategia centrada en los clientes y orientada a impulsar la inclusión financiera con una operación rentable, sólida y sostenible.

Los canales digitales impulsan la apertura de cuentas

Uno de los indicadores destacados en el comunicado institucional es la apertura de más de 300.000 cuentas durante 2025, de las cuales el 75% se creó de forma digital.

El banco vinculó ese resultado con productos desarrollados por la fintech salvadoreña Niu App, entre ellos Tarjeta Garantizada, Cuenta Niu+ y Súper Depósito YA. La oferta busca facilitar el acceso de jóvenes y emprendedores, así como brindar nuevas oportunidades a personas que enfrentaron dificultades con su historial crediticio.

“Niu app no solo es una aplicación fácil y moderna. Es la puerta de entrada al sistema financiero de poblaciones que en el pasado no habían tenido acceso a la banca formal”, expresó Luna en el comunicado. La institución también destacó su participación en la recepción de remesas familiares abonadas a cuentas de ahorro, otro de los aspectos señalados con motivo del premio. En materia financiera, reportó crecimientos del 11% en activos totales, 11,9% en préstamos y 14,6% en depósitos, que describió como superiores a los del sistema financiero salvadoreño.

Una transformación que E&N documentó

La distinción acompaña un proceso de renovación que Luna explicó en una entrevista exclusiva con Estrategia & Negocios, publicada en septiembre. Desde que BSC tomó el control en 2016, CUSCATLAN pasó de la quinta a la segunda posición del sistema bancario salvadoreño.

La integración con Scotiabank en 2020 combinó fortalezas en tarjetas de crédito, depósitos a plazo y financiamiento de vivienda. En paralelo, la reconstrucción de los sistemas tras la salida de Citi permitió desarrollar una plataforma para abrir cuentas, solicitar préstamos y gestionar tarjetas en línea.

La confianza como base de la expansión