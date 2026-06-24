Jalapeño: lo nuevo de OpenAI, su primer chip propio de IA

POR EFE

OpenAI anunció este miércoles el desarrollo y la fabricación de su primer chip propio de inteligencia artificial (IA), bautizado como 'Jalapeño', diseñado específicamente para optimizar y acelerar el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje (LLM).

Catalogado por la compañía creadora de ChatGPT como un "Procesador de Inteligencia" o "acelerador de IA", 'Jalapeño' fue desarrollado desde cero por OpenAI y llevado a la fase de producción en colaboración con el fabricante de semiconductores Broadcom.

"Al diseñar nosotros mismos una mayor parte de la infraestructura tecnológica, podemos ofrecer más inteligencia con mayor eficiencia y seguir impulsando la IA avanzada hacia un acceso más amplio", afirma Greg Brockman, presidente de OpenAI, este miércoles en el comunicado.

Según detalló la firma, este silicio está concebido para dar soporte a las cargas de trabajo de ChatGPT, el sistema de programación Codex, su interfaz de programación de aplicaciones (API) y futuros productos basados en agentes automatizados.

La entrega física de las primeras muestras fue realizada este miércoles a los máximos directivos de OpenAI, Sam Altman y Brockman.