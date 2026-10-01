Costa Rica: Llaman a extremar precauciones ante aumento de intentos de estafa

Tecnología & Cultura Digital

En un contexto en el que las autoridades investigan una posible fuga de datos, la recomendación es aumentar la cautela, no actuar bajo presión y verificar siempre por canales oficiales antes de entregar información o realizar cualquier operación.

Por revistaeyn.com El reciente robo y exposición de datos de personas en Costa Rica, que se encuentra bajo investigación de las autoridades, plantea un riesgo que va más allá de la eventual divulgación de datos personales. Para la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), uno de los principales llamados de atención para la ciudadanía es la posibilidad de que esa información sea utilizada para realizar intentos de fraude más personalizados y convincentes.

La preocupación de la OCF radica en la información que trascendió días atrás cuando el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) confirmó la sustracción masiva de datos. “En este momento es especialmente importante que las personas eleven su nivel de alerta personal. El hecho de que alguien que nos contacte conozca nuestro nombre, teléfono, dirección, información laboral o incluso algún dato relacionado con nuestros productos financieros, no significa que esa persona represente a nuestra entidad financiera”, explicó Danilo Montero Rodríguez, director general de OCF. Montero enfatizó que las personas deben desconfiar especialmente de comunicaciones inesperadas que busquen generar confianza y que utilicen información real. Con la cantidad y calidad de información que parece que podrían haber accedido, los criminales también estarán dispuestos ya no solo a llamar, sino a utilizar inteligencia artificial y mediante videos, podrían simular la llamada de un familiar que ocupa una suma de dinero, por ejemplo.