Costa Rica: Llaman a extremar precauciones ante aumento de intentos de estafa

Por revistaeyn.com
El reciente robo y exposición de datos de personas en Costa Rica, que se encuentra bajo investigación de las autoridades, plantea un riesgo que va más allá de la eventual divulgación de datos personales.
Para la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), uno de los principales llamados de atención para la ciudadanía es la posibilidad de que esa información sea utilizada para realizar intentos de fraude más personalizados y convincentes.
La preocupación de la OCF radica en la información que trascendió días atrás cuando el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) confirmó la sustracción masiva de datos.
“En este momento es especialmente importante que las personas eleven su nivel de alerta personal. El hecho de que alguien que nos contacte conozca nuestro nombre, teléfono, dirección, información laboral o incluso algún dato relacionado con nuestros productos financieros, no significa que esa persona represente a nuestra entidad financiera”, explicó Danilo Montero Rodríguez, director general de OCF.
Montero enfatizó que las personas deben desconfiar especialmente de comunicaciones inesperadas que busquen generar confianza y que utilicen información real.
Con la cantidad y calidad de información que parece que podrían haber accedido, los criminales también estarán dispuestos ya no solo a llamar, sino a utilizar inteligencia artificial y mediante videos, podrían simular la llamada de un familiar que ocupa una suma de dinero, por ejemplo.
Ante este escenario, la OCF recomienda a la población:
· Ante una llamada de un número telefónico desconocido, dudar dos o tres veces. Lo mismo cuando se recibe un correo. Primero revisar en detalle la dirección del remitente. Si nos suena extraña la dirección, o que no tiene relación con la dirección de la entidad financiera con que trabajamos, ni siquiera responda.
· No entregar información confidencial por llamadas, mensajes o correos inesperados, aunque la persona que nos contacta conozca datos personales del cliente.
· No proporcionar contraseñas, PIN, códigos de seguridad, códigos de verificación ni claves dinámicas. Estos datos no deben compartirse con terceros.
· No asumir que una comunicación es legítima porque contiene información personal correcta. El conocimiento de datos específicos no demuestra la identidad de quien no está contactando.
· Desconfiar de comunicaciones que generen urgencia o presión, por ejemplo, aquellas que adviertan sobre un supuesto fraude, bloqueo de cuenta o movimiento irregular y exijan actuar inmediatamente.
· No ingresar jamás a enlaces enviados mediante mensajes o correos inesperados, especialmente cuando soliciten iniciar sesión o actualizar información. Aunque no haya que suministrar usuario ni clave.
· Ante cualquier duda, cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad financiera por los canales oficiales que la persona ya conoce, sin utilizar números, enlaces o contactos proporcionados por quien realizó la llamada o envió el mensaje.
· Activar métodos de seguridad en las cuentas que dispongan de esta herramienta y utilizar contraseñas diferentes y robustas para los distintos servicios.
· Revisar periódicamente los movimientos de las cuentas y tarjetas para identificar oportunamente cualquier operación que la persona no reconozca.
Para la OCF, lo más importante es que las personas no bajen la guardia precisamente porque el interlocutor parezca saber mucho sobre ellas. La información puede ser verdadera y, aun así, estar frente a un intento de estafa. La regla debe ser sencilla: si alguien nos contacta de manera inesperada y nos solicita información sensible o que realicemos alguna acción sobre nuestras cuentas, debemos detenernos y verificar directamente con la entidad.