KPMG: El 88 % de colaboradores en Costa Rica usa IA en su lugar de trabajo

Sin embargo, los ejecutivos de KPMG advirtieron qu e las personas temen que IAG aumente la desconexión entre seres humanos. Félix Moreno, Director de Digital Lighthouse de KPMG México explicó: “En Costa Rica, preocupa el tema de perder habilidades. ‘Si ya IA me deja hacer todo, ¿qué voy a hacer yo?’”. Para Moreno, esto deberá evolucionar para que los colaboradores estén muy pendientes a aprender cosas nuevas.

Gómez apuntó que un 57% de las personas en Costa Rica tiene temor al rezago o la pérdida de interacción y conexión humana, a la dependencia y pérdida de habilidades debido a la IAen el ambiente laboral. Insistió: “La IA nunca va a desplazar al talento humano, pero sí dentro (de la organización) de todos los seres humanos que trabajamos, puede que quienes pueden aprovechar la IA en su día a día y en su trabajo sí van a desplazar a quienes no lo hagan. Esa sí es una conclusión que podemos tener en este momento”.

Moreno puntualizó los riesgos del uso de la inteligencia artificial: “El 72 % de las personas no saben qué tan confiable puede ser esta información. Esto es algo bueno porque no puedes usar algo de la IAG tal como viene, no podemos entregar algo tal cual. Siempre tiene que haber un ojo humano. Es bueno porque quiere decir que estamos leyendo y entendiendo lo que nos genera. Es un habilitador que nos ayuda”. Insistió que así como la tecnología es un habilitador, también es el uso que se haga de la Inteligencia Artificial.